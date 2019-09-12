0553 313 94 23

15 metrelik obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa düşen kedi itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesiyle kurtarıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:00
15 metrelik obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa düşen kedi itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesiyle kurtarıldı.


Olay, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan ve yaklaşık 15 metre derinliğinde olan obruktan (huni biçiminde çukur yer, kuyu) kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerden bir itfaiye eri obruk çevresindeki ağaca halat bağlayarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa indi. İtfaiye eri ardından bir kovanın içine koyduğu kediyi kendisi ile birlikte yukarı çıkardı. Kedi ardından çevre sakinleri tarafından koruma altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya duyuruyorlar
    1. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    2. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    3. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    4. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    5. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    6. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    7. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    8. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    9. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    10. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    11. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    12. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    13. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    14. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    15. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    16. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    17. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    18. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    19. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    21. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    22. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    23. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    24. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    25. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    26. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    27. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    28. Niğde’den ambulans helikopterle..
    29. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    30. Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı