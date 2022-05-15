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Yaşam 15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri
Yaşam

15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri

15 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 15 Mayıs Pazar sular kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:51:00 -
15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri

15 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.

15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Şahintepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 11:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Çubuklu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 11:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 11:10

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Göztepe Mah,Feneryolu Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 11:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 11:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.05.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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