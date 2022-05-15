15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri
15 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 15 Mayıs Pazar sular kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
15 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.
15 Mayıs Pazar su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek Beykoz, Kadıköy, Başakşehir su kesinti saatleri
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.