15 Mayıs 1978: İstanbul eski Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'nın vefatı

6 Mayıs 1904 tarihinde Selanik’in Petriç kasabasında dünyaya gelir. Babası dönemin Petriç Müftüsü Müderris İbrahim Ethem Efendi, annesi müderris ve hattat Hacı Ali Siyami Efendi’nin kızı Latife Hanım’dır. Hattat dedesinin hatırasını adının yanında taşımak amacıyla daha sonra Güzelyazıcı soyadını alacaktır. Abdurrahman Şeref dört yaşında iken babasını, dokuz yaşında iken annesini kaybeder; küçük yaşta yetim ve öksüz kalır. Ağabeyi Abdullah Hulusi Efendi onu himayesine alır ve büyütür.





Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı



İlköğrenimine Petriç’te Hoca Halil Efendi’den aldığı derslerle başlar. Balkan Harbi başlayınca 1912 yılında önce İstanbul’a, ardından Amasya’ya göçerler. Amasya’da bir süre devam ettiği Pendelli İlkokulu’nda Ahmet Efendi’den Kur’an, Yahya Efendi’den matematik dersleri alır. Bir yıl sonra ailesinden kalan kişilerle birlikte Kırklareli’ye bağlı Vize’ye muhacir sıfatıyla yerleştirilir. İlkokulu Saray Ayaş Paşa İlkokulu’nda tamamlar.

Güzelyazıcı daha sonra İstanbul’a giderek 1924 yılında Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi’nden pekiyi derece ile mezun olur. Aynı yıl tıbbiye mektebine kayıt yaptırsa da maddi imkânsızlıklar sebebiyle tıbbiyeye devam edemez. Dârü’l-fünûn İlahiyat Fakültesi’ne geçer. Buradaki öğrenimine devam ederken 1926 yılında imtihana girerek felsefe bölümünün üçüncü sınıfına kaydolur. İlahiyat Fakültesi’nden 1927 yılında pekiyi derece ile mezun olur. İlahiyat öğrenimi sırasında sadece fakültede verilen derslerle yetinmez; aynı zamanda Süleymaniye Kütüphanesi’nde açılan kütüphanecilik kursuna katılarak sertifika alır. O dönemde değişik hocalardan aldığı derslerle kendisini yetiştirir. Özellikle Elmalılı Hamdi Yazır Efendi’den istifade eder.





Elmalılı Hamdi Yazır



30 Kasım 1972 tarihinde İstanbul Müftülüğü görevine getirilen Güzelyazıcı’nın 1976 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Türkiye’yi temsilen katıldığı İslam Konferansı Toplantısı’nda sunduğu “İçtihat” konusundaki Arapça tebliği büyük ilgi görür. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, 15 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul Müftülüğü görevi devam ederken vefat eder. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde mürşidi Serezli Hacı Hasip Efendi’nin kabrinin yanına defnedilir.