15 Mart 1823: Kazasker Çelebizâde Seyyid Mehmed Zeynel Âbidin'in vefatı

Şeyhü’l-islâm Küçük Çelebizâde İsmâ‘il Âsım Efendi’nin kızı ile saray hekimlerinden Sûrre Emînizâde Mehmed Sa’id Efendi’nin oğlu olarak 1754’de İstanbul’da doğdu. Fevkalade bir tahsîlin ardından 1773’de rü’ûs alıp derse çıkmaya başladı. Müddetini tamamlayınca Süleymâniyye Dârü’l-hadisi’ne reisü’l-müsevvidîn oldu.



1800’de Üsküdar Meyleviyeti ile ilmiyye sınıfına alındı. 20 Nisan 1806 tarihinde Edirne Mollası olup 1807’de Mekke Pâyesi’ni elde etti. 23 Kasım 1808 tarihinde nakîbü’l-eşrâf olup Haziran-1813’de azledildi. Aynı senenin sonlarında İstanbul Kadılığı, ertesi sene de Anadolu Kazaskerliği pâyesi verildi.



22 Mart 1815 tarihinde meşihât makamına tayin edildi. Üç seneye yakın kaldığı bu makamdan 27 Ocak 1818 tarihinde azledilerek, Bursa’da ikamete memûr edildi. 1818’de affedilerek, Üsküdar Sultantepesi’ndeki konağında ikametine müsaade edildiyse de 15 Mart 1823 tarihinde vefât etti.