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Yaşam 15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı
Yaşam

15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşayan Yusuf Bulakçı, kendi imkanlarıyla aldığı pastaları ayağındaki engeline rağmen 15 köydeki 200 çocuğa ikram edip, mutluluklarına ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:12:00 -
15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı

Söğütlü köyünde yaşayan 24 yaşındaki Yusuf Bulakçı, bir çocuğun hiç pasta yemediğini söylemesi üzerine, “Pasta yemeyen çocuk kalmasın” sloganıyla köyleri gezerek çocuklara pasta dağıtmaya karar verdi. 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu ayağında engeli olmasına rağmen köy çocuklarına pasta dağıtmaya başlayan Bulakçı, bir yılda 15 köyde 200 çocuğa ulaştı. Kendi imkanlarıyla ilçe merkezinde yaptırdığı pastaları alan Bulakçı, gittiği köyde rastgele bir evin kapısını çalarak çocuklara pasta ikram ederek, onların mutluluğunu paylaşıyor. Çocukların gönlüne dokunan Bulakçı, pasta ikram ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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