15 keçiyi çaldılar, 5 kilometre sonra enselendiler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir besicinin 15 adet keçisini para karşılığında anlaşarak kamyonetlerine yükleyip parayı ödemeden kaçan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.07 Ekim 2018 Pazar 11:43
Çanakkale Ayvacık’ta besicilik yapan Mustafa Avcu isimli bir vatandaş, 15 adet keçisini satmak için çiftliğine gelen 2 şahısla belirli bir miktar para karşılığında anlaştı. Keçileri kamyonete yükleyen 2 şahıs Avcu’ya para vermeden keçileri alıp kaçtı.
15 keçiyi çalan hırsızlar, 5 kilometre sonra yakalandı
Avcu ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ise durum üzerine Ayvacık ilçesi çıkışında kamyonetini durdurarak araç içerisinde bulunan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kamyonet içerisinde bulunan 15 adet keçi ise hayvan sahibine teslim edildi.
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