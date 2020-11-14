15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
Birkaç gündür etkili olan sıcak havanın ne zamana kadar süreceğini ve hafta sonu da etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, 15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği ve bugün Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
15 Kasım Pazar günü hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış olacak.
Türkiye'de diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak.
Marmara'da sis bekleniyor
Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hava puslu ve sisli olacak.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı
KOCAELİ
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı