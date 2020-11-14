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Yaşam 15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
Yaşam

15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Birkaç gündür etkili olan sıcak havanın ne zamana kadar süreceğini ve hafta sonu da etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, 15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:21:00 -
15 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği ve bugün Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

15 Kasım Pazar günü hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış olacak.

Türkiye'de diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Marmara'da sis bekleniyor

Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hava puslu ve sisli olacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ

Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

KOCAELİ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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