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Yaşam 15 ile Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Planlar yarım kaldı: Hafta sonu dikkat yağış geliyor... Ayrıntılar ortaya çıktı
Yaşam

15 ile Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Planlar yarım kaldı: Hafta sonu dikkat yağış geliyor... Ayrıntılar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 00:51:00 - 2024-05-04 01:34:33
15 ile Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Planlar yarım kaldı: Hafta sonu dikkat yağış geliyor... Ayrıntılar ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uzmanlar bölgeleri tek tek ilan etti. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bu illerde yüksek yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
15 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak
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TAKSİM’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu.

Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı.

DÜZCE'DE SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi.
Darıcı Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali girişinde ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, kaldırımların üzerine kadar taşan su nedeniyle güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle kent merkezinde araç trafiği oluştu.

EDİRNE'DE DOLU YAĞIŞI

Keşan beklenmedik bir şekilde etkili olan dolu yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkiledi.

Ani yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaz bürünürken, dolu yağışından korunmaya çalışan vatandaşlar, en yakındaki işyerlerine girmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar, kafalarına koli geçirerek yoluna devam etmek istedi. Dolu yağışının ardından kentte sağanak yağmur başladı.

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