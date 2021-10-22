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Gündem 15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı...
Gündem

15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Ankara merkezli 15 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 08:40:00 - 2021-10-22 09:04:25
15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli tespit edildi.

Savcılık şüheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Karar üzerine harekete geçen Ankara polisi, 15 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmaları iiçin çalışmalar sürüyor.

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