15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Işık, "Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak' dedi" ifadelerini kullandı.

Hangi illerde uygulanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.