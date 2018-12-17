15 il ve KKTC'de operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çanakkale'de ise FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına düzenlenen operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.17 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Çanakkale'de operasyon
Çanakkale'de FETÖ'nün TSK içindeki "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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