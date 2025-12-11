15 hükümlü devlet desteğiyle yeni bir hayat kurdu

Niğde’de denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen “Kamuoyunda Bilinirliği” sempozyumu, sosyal rehabilitasyon çalışmalarının çarpıcı sonuçlarını gözler önüne serdi.

Niğde’de denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Kamuoyunda Bilinirliği" başlıklı sempozyum düzenlendi. Vali Cahit Çelik, konuşmasında denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz modeli olmadığını vurgulayarak, sistemin bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında kritik rol oynadığını söyledi. Niğde’de yürütülen çalışmalar kapsamında İŞKUR destekli projelerle 15 hükümlünün kendi işini kurduğunu, 9 hayvancılık projesinin hayata geçirildiğini ve toplamda 8 milyon TL hibe kullandırıldığını açıklayan Vali Çelik, il genelinde 531 kişinin elektronik izleme kapsamında takip edildiğini ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise, üniversite olarak "toplumsal katkı" misyonu doğrultusunda denetimli serbestlik hizmetlerine bilimsel ve akademik destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

“Adalet anlayışı yalnızca cezalandırmaya indirgenemez”

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de, denetimli serbestliğin temel amaçlarından bahsederek, "Birey ve toplumun adalet anlayışı yalnızca cezalandırmaya indirgenemez. Esas olan bireyin yeniden topluma kazandırılmasıdır. Denetimli serbestlik sistemi, hükümlülerin sorumluluk bilinci kazanmasını sağlamak, yeniden suça yönelmelerini önlemek ve bu süreçte toplumun güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla uygulanan, ceza adalet sistemimizin en önemli unsurlarından biridir" dedi.

Sempozyumda denetimli serbestlik uygulamalarının ceza adalet sistemindeki yeri ve toplumsal boyutları iki ayrı oturumda ele alındı. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Harun Dikici’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve paydaş kurum temsilcisi katıldı.

