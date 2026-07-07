15 günlük emekle fındığın 3-4 katı: Kumru'da ipek böceği modeli

Ordu'nun Kumru ilçesinde ipek böceği yetiştiren Veysel Yetişen, bir dönüm araziden bu yıl yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini açıkladı. Yetişen, vatandaşlara dut ağacı dikimi ve ipek böceği üretimi çağrısı yaptı.

Kumru'da bir dönümden 130 bin lira

Üretim, Kumru'nun Fizme Mahallesi'nde sürüyor. Yetişen burada yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriyor.

Yetişen, üretimin yüksek gelir potansiyeli taşıdığını söyledi. Bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Düşük maliyet, 15 günlük emek

Yetişen, ipek böceğinin kısa sürede önemli kazanç sağladığını anlattı. Maliyetlerin oldukça düşük olduğunu kaydetti.

Üretici, gelirin yaklaşık 15 günlük bir emekle sağlanabildiğini belirtti. Dut ağaçları büyüdükçe kapasitenin ve kazancın daha da artacağını ekledi.

Fındığa göre 3-4 kat fazla iddiası

Yetişen, ipek böceğinin fındıktan daha yüksek gelir sağlayabileceğini savundu. Aynı büyüklükteki araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne sürdü.

Asgari ücret örneği ve 3 dönüm modeli

Üretici, vatandaşlara alternatif üretim modellerini değerlendirme çağrısı yaptı. Kendi hesabını da paylaştı.

Yetişen şöyle konuştu: "Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Ardından yine dilediği işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten çok karlı."

Kırsal kalkınmaya katkı

Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Üretici, ipek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmaya ve aile ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek alternatif bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

SSS: İpek böceği yetiştiriciliği

Bir dönüm araziden ne kadar gelir elde ediliyor?

Yetişen'e göre bu yıl bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira gelir elde edildi.

Bu gelir ne kadar emekle sağlanıyor?

Yetişen, maliyetlerin düşük olduğunu ve gelirin yaklaşık 15 günlük emekle sağlanabildiğini ifade etti.

Fındıkla kıyaslandığında durum nedir?

Yetişen, aynı büyüklükteki araziden ipek böceğinin fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazandırabileceğini öne sürüyor.