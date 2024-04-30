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Yerel 15 gün önce baba olmuştu... Milli sporcudan kötü haber
Yerel

15 gün önce baba olmuştu... Milli sporcudan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-04-30 17:50:00 -
15 gün önce baba olmuştu... Milli sporcudan kötü haber

Aniden fenalaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcusu 27 yaşındaki Metehan Kabasakal, yaşamını yitirdi. Kabasakal'ın 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Eski milli karateci Metehan Kabasakal, dün akşam ağabeyinin sanayi sitesindeki dükkanında aniden fenalaştı.

Durumu sağlık ekiplerine haber veren ağabeyi ve babası, Metehan'ı araçlarına bindirerek hastaneye doğru hareket etti. Yolda ambulansla karşılaşan aile, sporcuyu görevlilere teslim etti.

Sağlık görevlilerinin ambulansta kalp masajı uyguladığı Kabasakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Adapazarı ilçesi Mesudiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çelebiler Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada Metehan Kabasakal'ın, yaklaşık 15 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.
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Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, taziye mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sakarya bölgesi eski milli sporcumuz Metehan Kabasakal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." denildi.

Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyemiz Karate Takımı sporcularından Metehan Kabasakal'ın ani vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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