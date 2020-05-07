15 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, 15 değişik suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir şahsın kimlik kontrolünü yaptı. Ekipler, şahsın A.B. adına ibraz ettiği kimlikten şüphe duydu. Jandarma, şahıs ve kimlik üzerinde detaylı araştırma yaparak kimliğin sahte olduğunu, şahsın gerçek kimliğinin B.A. olduğunu belirledi. B.A. hakkında yapılan sorgulamada; resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan üst aramasında ise kendisine ait olmayan 3 adet banka kartı çıktı.

B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.