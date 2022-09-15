15 Eylül 2006 : Atabey Çetesi Mensuplarının Tahliye Edilmesi

Silahlı Kuvvetler bünyesinde bir Özel Kuvvetler Komutanlığı sivil siyasi iradenin ve iktidarın tamamen denetimi dışında çalışıyordu.





Nitekim Danıştay saldırısının hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri Ankara Eryaman’da bir eve düzenledikleri baskında Özel kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşı, iki astsubay ve bir emekli binbaşının da aralarında bulunduğu dokuz kişiyi gözaltına aldılar.





Kendilerine ‘Atabeyler’ ismini takmış bu ekibin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve C4 patlayıcı bomba bulunmuş, Başbakanın evinin krokisi de ele geçirilmişti. Ayrıca ‘Ayaklanma ve Karşı Koyma’ isimli Genelkurmay tarafından basılmış bir kitap da evde mevcuttu. Evde ele geçirilen silah ve patlayıcılar silahlı Kuvvetlere ait mühimmattı. 3 Haziran 2006 günü mahkemeye çıkarılan Atabey çetesi mensuplarının dördü tutuklandı, geri kalanlar serbest bırakıldı. Gizlilik içinde yürütülen davada 15 Eylül tarihinde de tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.





Gerekçe manidardı. Hükümete karşı eylem yapmak üzere bir araya gelmiş çete bunu gerçekleştiremediği için tahliye edilmişti. Genelkurmay’a göre ise bu tür olaylar münferit olaylardı.

Aynı günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlayarak “Suçüstü halinde yakalansa bile bir askeri personelin olay yerinde bekletilmesi, gelen askeri inzibata teslim edilmesi gerektiği” (Orakoğlu,2007:135) bildiriliyordu.