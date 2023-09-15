15 Eylül 1956: Osmanlı Nazırı Abdurrahman Vefik Sayın'ın vefatı

Abdurrahman Vefik Sayın, 1857 yılında Gözleve’de doğdu. 1874 yılında Balçık Rüştiye Mektebi’ne öğretmen yardımcısı olarak atanan Sayın, 1878 ve 1912 yılları arasında Maliye Nezareti’nin çeşitli birimlerinde görev almıştır. 1909 yılında Maliye Okulu’nda Osmanlı maliye tarihi ve vergi kuralları üzerine dersler vermiş, Tekâlif Kavâidi ve Târîh-i Mâli adında iki eser kaleme almıştır.







22 Temmuz 1912’de Ahmet Muhtar Paşa, 29 Ekim 1912’de ise Kâmil Paşa hükûmetlerinde maliye nazırı olan Sayın aynı yıl vekaleten Posta ve Telgraf Nezâreti’nde genel müdürlük görevini üstlenmiştir. 11 Kasım 1918’de II. Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti’nde maliye nazırı olarak görev yapmış, 13 Ocak 1919’da III. Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti’nde tekrar aynı görevi yürütmüştür.





Eski Maliye Nazırı Abdurrahman Vefik Sayın'ın vefatı ile ilgili bir yazı



24 Şubat 1919’da emekliye ayrılan Abdurrahman Vefik Sayın, 15 Eylül 1956 tarihinde öldü.