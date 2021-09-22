Merakla beklenen dev projede sona yaklaşıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü mart ayında hizmete açılacak. Vatandaşlar ise köprünün geçiş ücretini merak ediyor.

15 Euro kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi ne kadar TL?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV’nin sorularını cevapladı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin Karaismailoğlu, “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi '15 Euro kaç lira?' sorusunun cevabını araştırıyor. 22 Eylül rakamlarına bakıldığında 1 Euro 10,16 TY'ye karşılık geliyor. 15 Euro ise 152,42 TL'ye eşittir.