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Ekonomi 15 Euro kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi ne kadar TL?
Ekonomi

15 Euro kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi ne kadar TL?

15 Euro ne kadar yapıyor? Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de hizmete açılması bekleniyor. Vatandaşlar ise köprünün geçiş ücretini araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan geldi. Peki, 15 Euro kaç lira yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:35:00 -
15 Euro kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi ne kadar TL?

Merakla beklenen dev projede sona yaklaşıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü mart ayında hizmete açılacak. Vatandaşlar ise köprünün geçiş ücretini merak ediyor.

15 Euro kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi ne kadar TL?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV’nin sorularını cevapladı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin Karaismailoğlu, “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi '15 Euro kaç lira?' sorusunun cevabını araştırıyor. 22 Eylül rakamlarına bakıldığında 1 Euro 10,16 TY'ye karşılık geliyor. 15 Euro ise 152,42 TL'ye eşittir.

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