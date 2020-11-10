15 bin uzman ruh sağlığı konusunda eğitim aldı

Dernek Başkanı Dr. Ömer Akgül, açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde can çekişen insanlığın İzmir’deki depreminde sergilenen dayanışma ile nefes aldığını belirtti. Akgül, sahada çalışan meslektaşlarının “akademi.kimpsikoloji.com” adresinden toplam 20 milyon dakikanın üzerinde kurs aldığı bildirdi. Eğitimlerini ücretsiz erişime açılmasına izin verenlere teşekkür eden Akgül, şunları kaydetti: “Eğitimlere yaklaşık 15 bin ruh sağlığı uzmanı meslektaşımız ulaştı. Toplamda 51 bin 979 kez eğitimler izlendi. Tüm depremzedeler bu eğitimlere katılan gönüllü meslektaşlarımızdan ‘www.kimpsikoloji.com/izmir’ adresinde yer alan ‘destek almak istiyorum’ diyerek başvuruda bulunabilirler. Destek vermek isteyen meslektaşlarımız da aynı adresten vatandaşlarımızla buluşmak için başvuru yapabilir.”