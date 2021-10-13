15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavına nerede gireceğim? Sözlü sınav merkezi sorgulama

Cumhurbaşkan Erdoğan 750 engelli öğretmen atamasının 3 Aralık’ta yapılacağının müjdesini verdi. 2021 2022 eğitim öğretim yılı adeta öğretmen ataması yılı oldu. Erdoğan, engelli öğretmen ataması müjdesinden önce 3 Eylül’de ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ek olarak 15 bin öğretmenin daha atamasının yapılacağının açıklamıştı. MEB de 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimini açıklamıştı. Buna göre, 15 bin öğretmen atama başvurusu 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta açıklanacak.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavına nerede gireceğim? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri arasında yapıldı. 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı merkezleri sorgulamak için tıklayın

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