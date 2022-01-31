15 bin sözleşmeli öğretmen alımında sona yaklaşıldı. Tercih işleminde bulunanlar sonuçları nereden nasıl sorgulayacaklarını ve işe başlarken hangi evrakları hazır etmeleri gerektiğini araştırıyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması göreve başlarken hangi belgeler isteniyor?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavlar 13-17 Aralık tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 27 Aralık'ta ilan edildi. Adaylar atama tercihlerini ise 21-26 Ocak 2022 tarihinde yaptı. Merakla beklenen sonuçlar ise 31 Ocak Pazartesi saat 12.00’de açıklanacak. Tercih işlemi yapanlar sonuçlarını e devlet üzerindeki "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" sayfasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Atama tercihlerini öğrenenler ise işe başlarken hangi belgelerin gerekli olduğunu merak ediyor. Peki, öğretmen atama sonucunda işe başlamak için hangi belgeler isteniyor?

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.