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Eğitim 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Öğretmen atama tercih tarihleri
Eğitim

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Öğretmen atama tercih tarihleri

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim geçtiğimiz aylarda açıklandı. Adaylar 13-17 Aralık’ta sözlü sınavlara katıldı. Sonuçlar ise 27 Aralık’ta ilan edildi. Sınav sonuçlarının ardından gözler atama tercih işlemlerine çevrildi. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 10:21:00 -
15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Öğretmen atama tercih tarihleri

Uzun zamandır beklenen öğretmen atamalarına ilişkin süreç geçtiğimiz haftalarda başladı. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Öğretmen atama tercih tarihleri

15 bin sözleşmeli öğretmenlik adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapıldı. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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