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Eğitim 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?
Eğitim

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?

Öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuş ve ön başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvuruda bulanan öğretmenler ise sözlü sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:28:00 -
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?

Merakla beklenen 15 bin öğretmen atamasına ilişkin müjde eylül ayında verilmişti. Öğretmen atamasına ilişkin ön başvurular ise alındı. Peki. 15 bin öğretmen ataması sınavı ne zaman?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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