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Eğitim 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin ek öğretmen ataması yapacak. 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri de bir hayli merak edilmeye başlandı. Daha önce sınav merkezlerinin açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler 15 bin ek öğretmen ataması sözlü sınav tarihlerinde. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunanlar ne zaman öğretmenlik sözlü sınavına girecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 07:56:00 - 2021-11-11 07:58:43
15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan ve sözlü sınav merkezi ile nerede sözlü sınava gireceği açıklanan binlerce öğretmen adayı şimdi de 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihini merak ediyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı nerede, hangi gün yapılacak? 

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav tarihi

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı. MEB öğretmen atama takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü  sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

- Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

- İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

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