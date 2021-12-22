15 bin öğretmen ataması son dakika! 15 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirildi.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alındı ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta gerçekleştirildi.

15 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı

2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.