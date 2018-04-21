THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı ilçede yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:56
15 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik yol emniyet ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu uygulamalar kapsamında Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 6 bin 200 paket, Çaldıran Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri 3 bin 450 paket, Gevaş Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri 3 bin 500 paket ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri 2 bin paket olmak üzere toplam 15 bin 150 paket yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen kaçak sigara ele geçirilirken, olaylarda yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol uygulamalarına azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:56
  1. Van
  2. kaçak sigara
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
    1. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi..
    2. Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!
    3. Twitter'ın başı yine dertte!
    4. 15 bin 150 paket kaçak sigara ele..
    5. Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!
    6. 4 bin haine kötü haber! Yakın takibe..
    7. Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı..
    8. Şok açıklama: Başkanımız daha önce..
    9. Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Kuzey Kore'nin kararını Çin'de..
    11. Aziz Sancar: Türk dünyasına borcunuz var
    12. İstanbul Sarıyer’de akılalmaz cinayet
    13. Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla..
    14. "Türkiye seçimlerden daha güçlü çıkacak"
    15. Askerler ölmesin diye savaş robotu..
    16. Kılıçdaroğlu'nun neden açıklama..
    17. 'Bay Kemal'in zor seçimi!
    18. "Aykut Kocaman ile Volkan Demirel"...
    19. Trump 'Güzel bir haber! deyip..
    20. TSK açıkladı: O terörist de öldürüldü!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim