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15. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri’nde Gönül Tuna yüreklere dokundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 15.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:49
15. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri’nde Gönül Tuna yüreklere dokundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür ve Sanat Festivali’nde; Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu, başrollerini Kadir İnanır ile Hümeyra’nın paylaştığı, yönetmenliğini Ömer Kavur’un üstlendiği ve 1981 yılında Ayvalık’ta çekilen ’Kırık Bir Aşk Hikâyesi’ filminin her sahnesine ayrı bir şarkı uyarlayarak ilginç bir konser verdi.


Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen "Kırık Bir Aşk Hikâyesi Türk Müziği Konseri" adını taşıyan konserde, Şef Gönül Tuna’nın eşliğinde Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleri, filmin süresi olan 1 saat 33 dakika süresince sanatseverlere sunularak, konser verilirken aynı anda da sahnede kurulan perdede film sessiz bir şekilde sanatseverlere izlettirildi.


Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık bin 500 kişinin zaman zaman sahnedeki sanatçıların seslendirdikleri eserlere eşlik ettiği ücretsiz konserde, Gönül Tuna ve sahnedeki sanatçıların başarılı performansları konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.


İzleyicilerin arasında Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın yanı sıra Mesut Duran Müzik Topluluğu ekibinin de bulunduğu konserin sonunda, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak ünlü sanatçı ve müzik topluluğunun şefi Gönül Tuna’ya; Belediye Başkanı Mesut Ergin adına bir plaket vererek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:49
  1. sanat
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