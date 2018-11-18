15 aylık bebeğini döverek öldürdü, o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı!

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alındı.

Psikolojisi bozuk için yaptığını iddia etti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının cinayeti eşinin eve gelmeyip, kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Genç kadın, ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp birimine götürüldü.

Gözyaşlarını tutamadı

Basın mensuplarının "Bebeğini neden öldürdün?" sorusu üzerine Aysel Y. gözyaşlarına boğuldu. Sağlık kontrolünün ardından genç kadın adliyeye götürülürken de gözyaşlarını tutamadı.

İlhami bebeğe devlet sahip çıktı

Genç kadının 20 günlük İlhami isimli bebeğine de devlet sahip çıkarak, Sevgi Evleri'ne yerleştirdi. 15 aylık Emine bebeğin cenazesi ise babası tarafından morgdan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.