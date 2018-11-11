THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

15-20 katlı binaların yapımına geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Gecekondu yapılarının yerine 15 katlı veya 20 katlı binalar istemiyoruz ve bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:41
15-20 katlı binaların yapımına geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüksek katlı binaların yapılmaması için yeni bir strateji geliştirdiklerini açıkladı.

Biz de rahatsızız

Kurum, “Gecekondu yapılarının yerine 15 katlı veya 20 katlı binalar istemiyoruz ve bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz” dedi. Yüksek binaların kendilerini de rahatsız ettiğini dile getiren Kurum, “Çok katlı yapıları kentsel dönüşümde dahi görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız. Bunlara artık ‘dur’ demenin vakti geldi. Artık yatay mimariye geçmek; sosyal donatısı, sosyal ihtiyaçları olan projeler hayata geçirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Kanal Ankara müjdesi

Kanal Ankara projesine de değinen Kurum, “9-10 kilometrelik projede rekreasyon, koşu, yürüyüş ve bisiklet alanı olacak. Proje her yönü ile ilgi uyandıracak, Ankara’ya değer katacak” diye konuştu.

Kurum, ayrıca Mamak’ta en geç 6 ay içinde temeli atacakları ve kentsel dönüşümü başlatacakları sözü verdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:41
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Gecekondu
  3. Kanal Ankara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl eritildi? Araplar bu video ile anlattı
    1. Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl..
    2. Hakkari şehidi Çelik AK Parti'li..
    3. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    4. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    5. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    6. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    7. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    8. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    9. CHP’de ortalık toz duman
    10. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    11. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    12. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    13. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    14. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    15. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    16. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    17. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    18. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    19. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    20. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim