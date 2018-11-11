15-20 katlı binaların yapımına geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüksek katlı binaların yapılmaması için yeni bir strateji geliştirdiklerini açıkladı.

Biz de rahatsızız

Kurum, “Gecekondu yapılarının yerine 15 katlı veya 20 katlı binalar istemiyoruz ve bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz” dedi. Yüksek binaların kendilerini de rahatsız ettiğini dile getiren Kurum, “Çok katlı yapıları kentsel dönüşümde dahi görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız. Bunlara artık ‘dur’ demenin vakti geldi. Artık yatay mimariye geçmek; sosyal donatısı, sosyal ihtiyaçları olan projeler hayata geçirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Kanal Ankara müjdesi

Kanal Ankara projesine de değinen Kurum, “9-10 kilometrelik projede rekreasyon, koşu, yürüyüş ve bisiklet alanı olacak. Proje her yönü ile ilgi uyandıracak, Ankara’ya değer katacak” diye konuştu.

Kurum, ayrıca Mamak’ta en geç 6 ay içinde temeli atacakları ve kentsel dönüşümü başlatacakları sözü verdi.