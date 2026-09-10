14.Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest gerçekleşti

Quick Sigorta’nın motosiklet kültürüne yönelik uzun soluklu desteği, Balıkesir’de bir kez daha geniş katılımlı bir buluşmaya dönüştü. 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü organizasyonuyla Sındırgı Eman Termal’de düzenlenen 14’üncü Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen motosiklet kullanıcılarını dört gün boyunca aynı festival alanında buluşturdu.“Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali” unvanına sahip ve aynı zamanda “Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji” Guinness Rekoru da bulunan bu uluslararası festivale bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden katılım oldu.

Festival programında konserler, yarışmalar, çekilişler, kamp etkinlikleri ve motosiklet kültürüne yönelik farklı aktiviteler yer aldı. Retrobüs, Necati ve Saykolar’ın da sahne aldığı organizasyonda, gün boyunca animasyon ekibinin havuz başında düzenlediği etkinlik ve yarışmalar festivale ayrı bir hareket kattı. Motosiklet kullanıcıları hem festival atmosferini yaşadı hem de farklı kulüpler ve markalarla bir araya gelme fırsatı buldu. Quick Sigorta da festival alanında acenteleri, iş ortakları ve motosiklet tutkunlarıyla buluşurken, motosiklet kullanıcılarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Motosiklet tutkunlarının sorunları sahneden de gündeme taşındı

Festivale motosikletiyle katılan CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, festival alanını gezerek motosiklet kullanıcıları ve kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Motosiklet tutkunlarının sorunlarını Meclis gündemine taşıyan Sarı, sahnede yaptığı konuşmada da motosiklet kullanıcılarının taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit de festival kapsamında yaptığı teşekkür konuşmasında organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederken, Sındırgı’ya özgü hediyeler takdim etti.

“Balıkesir bizim için bu yolculuğun en özel duraklarından biri”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Balıkesir Motofest yıllar içinde kendi geleneğini, kitlesini ve güçlü bir topluluk kültürünü oluşturdu. İlk günden bu yana bu yolculuğun içinde olmak bizim için ayrıca değerli. Burada motosiklet kulüplerini, acentelerimizi ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sürücüleri aynı çatı altında görmek, kurduğumuz bağın ne kadar güçlü hale geldiğini gösteriyor. Sezon boyunca farklı şehirlerde aynı heyecanı yaşadık. Balıkesir ise bu uzun rotanın her zaman özel duraklarından biri.”

Quick Sigorta’nın Nisan ayında başlayan ve yıl boyunca 13 şehirde 14 festivale uzanan 2026 motofest maratonunda gelecek istasyon 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İkinci Quick Sigorta Kahramanmaraş Motofest olacak.