“149 ülkeye kurbanla birlikte Türkiye sevgisini de ulaştırdık”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi’nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 149 ülkeye kurban eti götürdüklerini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti: “Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Büyük devlet, millet olmak böyle oluyor.”