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148 kaçak yakalandı

Aralık ilçesi ile Suveren köyünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda 148 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 20:14
148 kaçak yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıdıkları şüphesiyle 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

Bu kişileri Türkiye-İran sınırından ülkeye soktukları iddiasıyla İ.G, Ö.O, M.D, NG, M.A. ve İ.G gözaltına alındı. Zanlılardan İ.G, Ö.O ve M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 20:14
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