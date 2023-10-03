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Yerel 147 metrelik gemi arızalandı!
Yerel

147 metrelik gemi arızalandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 09:20:00 -
147 metrelik gemi arızalandı!

147 metrelik konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Arızalanan gemi römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

147 metrelik konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Arızalanan gemi römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

İzmir'den Bulgaristan'a giden 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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