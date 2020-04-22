144 ne işe yarar? ALO 144 Sosyal Yardımlar nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ulaşamayan kişilerin son zamanlarda araştırdığı ilk numara "ALO 144" oluyor. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanlığı'nın kendi web sitesinde yayınlamış olduğu "ALO 144" detayları...

T.C AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ALO 144 ÇAĞRI MERKEZi BİLDİRİSİ

Yoksul vatandaşlarımıza en yakın noktada ve insan odaklı bir anlayışla hizmet sunabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı”nı 27.10.2009 tarihinde vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.

Sabit hatlardan 144 tuşlandığında ücretsiz olarak aranabilen Alo Sosyal Yardım Hattı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 144 Sosyal Yardım Hattı resmi internet sitesinde detaylı olarak açıklamalarda bulunulmuştur. Bu konuda yer alan detaylı açıklama aşağıya aynen aktarılmıştır.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 08:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Alo 144 Hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsizdir.

Kürtçe ve Arapça bilen personel bu dillerde gelen çağrıları cevaplamaktadır.

İşaret dili bilen personel görevlendirilerek, telefon görüşmesi yapamayan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızla 0 549 441 2 144 nolu hat üzerinden görüntülü görüşme yapılabilmektedir.

Bakanlığımız hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi için tüm mobil ve sabit telefon operatörleri ile yazışma yapılarak, vatandaşlarımızın Alo 144 Hattı’na ücretsiz mesaj (sms) gönderilebilmektedir