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143 yıllık rüya gerçek oldu! Büyük proje 50 ilin kaderini değiştirecek

Padişah Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'inci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 143 yıllık rüya, Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesinde sona gelindi. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılan ihracatlarda büyük kolaylık sağlayacak olan yolun, iller arası mesafeyi de bir hayli kısaltacağı öğrenildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:20
143 yıllık rüya gerçek oldu! Büyük proje 50 ilin kaderini değiştirecek

2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate inecek.

İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu.

İhracatta önemli rol üstelenecek

Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesi Topçam'da yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla tekrar gündeme getirildi. 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.

Proje, Ordu’dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırırken, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek.

Ordus-Sivas yolu 2 saate düşecek

Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, Mesudiye-Topçam arasında çalışmalar da aralıksız sürüyor. 88 kilometrelik güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor. Mesudiye-Topçam arasında yapımı süren son tünelin de yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolu, 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saate inecek. Yolun tamamının ise 2019’da tamamlanması hedefleniyor. Tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısalacak Ordu-Sivas arası ulaşım da 2 saate düşecek.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:20
  1. Ordu-Sivas yolu
  2. Karadeniz-Akdeniz otoyolu

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