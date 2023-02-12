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Gündem 142 saat sonra kurtuldu ilk isteği bakın ne oldu
Gündem

142 saat sonra kurtuldu ilk isteği bakın ne oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 06:53:00 -
142 saat sonra kurtuldu ilk isteği bakın ne oldu

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının 6’ıncı gününün son saatlerine girilirken, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi. Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi numara 128 adresinde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalarda, 32 yaşındaki Meltem öğretmen sağ olarak kurtarıldı.

Ses gelmesi üzerine kamu kurumları, madenciler ve gönüllülerin katıldığı çalışmayla kurtarılan kadın öğretmen, 142 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Meltem öğretmenin kurtarılma anlarına şahitlik eden Konyalı gönüllü İsa Demir, “Konya’dan gelip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha önce 2-3 bölgede çalışmıştık, son olarak buraya geldik. Ses geldiği ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Sesi gayet iyi geliyordu. Madenci arkadaşlar, duvarı delerek kendisine ulaştığında ilk isteği çay oldu. Bilinci yerinde ve sağlık durumu gayet iyiydi” dedi.

Kaynak: İHA

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