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İSLAM 14.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:11:00 -
14.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَاَمَّا مَنْ طَغٰىۙ    وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ     فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوٰىۜ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; Cehennem işte onun için tek barınaktır."

 (Naziât Suresi, 37-38-38)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah’a yemin olsun ki, âhirete göre dünya, ancak sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Baksın bakalım kendisine ne dönecek? Parmağı denizden ne getirebilecek?”

(Hâkim, Müstedrek, 4/319)


"Dünya sevgisi bütün günahların başıdır."

(Beyheki, İbni Ebiddünya)

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