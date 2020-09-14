14.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَاَمَّا مَنْ طَغٰىۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوٰىۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; Cehennem işte onun için tek barınaktır."

(Naziât Suresi, 37-38-38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah’a yemin olsun ki, âhirete göre dünya, ancak sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Baksın bakalım kendisine ne dönecek? Parmağı denizden ne getirebilecek?”



(Hâkim, Müstedrek, 4/319)





"Dünya sevgisi bütün günahların başıdır."

(Beyheki, İbni Ebiddünya)