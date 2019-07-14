14.07.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَۙ يَسْـَٔلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدّ۪ينِۜ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ١ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْۜ هٰذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ "Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, "Hani son yargılama günü ne zaman?" diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar! Tadın bakalım cezanızı! Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu!" (Zariyat Suresi, âyet:10-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Kim helal yer, Peygamberin sünnetine uyar ve insanları da kötülüğünden emin kılarsa, cennete girer." (İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt 26)

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