14.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...14 Temmuz 2019 Pazar 09:29
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَۙ يَسْـَٔلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدّ۪ينِۜ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ١ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْۜ هٰذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ
"Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, "Hani son yargılama günü ne zaman?" diye sorarlar.
O gün onlar ateşle sınanacaklar!
Tadın bakalım cezanızı! Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu!"
(Zariyat Suresi, âyet:10-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim helal yer, Peygamberin sünnetine uyar ve insanları da kötülüğünden emin kılarsa, cennete girer."
(İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt 26)
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