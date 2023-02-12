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Gündem 140. saatte enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı!
Gündem

140. saatte enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı!

Kahramanmaraş’taki enkaz çalışmalarının 140. saatinde 27 yaşındaki Muhammed adlı genç, sağ olarak çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 08:14:00 - 2023-02-12 08:18:35

Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde devam eden çalışmaların 140. saatinde enkaz altında kalan Muhammed adlı gence ulaşıldı.

10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda 27 yaşındaki Muhammed sağ olarak kurtarılırken, mutlulukla birlikte tekbir sesleri yükseldi.

Muhammet Habib kendisine çıkartan ekibe, "Ben iyiyim" diye cevap verdi. Kalabalığa el sallayan depremzede de tekbirlere eşlik ederken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

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