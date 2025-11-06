  • İSTANBUL
14 yıl sonra Trabzon'dan Soçi'ye feribot seferi
Seyahat

14 yıl sonra Trabzon'dan Soçi'ye feribot seferi

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
14 yıl sonra Trabzon'dan Soçi'ye feribot seferi

Trabzon ile Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi şehri arasındaki feribot seferleri, tam 14 yıl aradan sonra yeniden başladı. Lider Line şirketine ait 450 yolcu kapasiteli "Seabridge" gemisi, 12 saat sürecek ilk yolculuğuna Trabzon Limanı'ndan çıktı.

Karadeniz ticaret ve ulaşımında önemli bir köprü olan Trabzon-Soçi feribot hattı, uzun bir aradan sonra yeniden canlanıyor. Hattın yeniden açılması, özellikle bölge halkı ve tüccarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

GİDİŞ-DÖNÜŞ 12 SAAT: 450 YOLCU KAPASİTELİ GEMİ YOLA ÇIKTI

Lider Line şirketine ait olan ve 450 yolcu ile 200 araç kapasitesine sahip "Seabridge" isimli gemi, akşam saatlerinde düzenlenen ilk seferle 12 saat sürecek yolculuğuna başladı.

Lider Line Acente ve Gemi Sorumlusu Mustafa Çakır, yıllar sonra ilk sefere çıkmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELERDEN YOĞUN TALEP VAR"

Çakır, ilk sefere 20 yolcuyla çıktıklarını ancak talebin çok yüksek olduğunu belirtti:

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN VE KOMŞU ÜLKELER YUNANİSTAN, BULGARİSTAN, ROMANYA DAHİL OLMAK ÜZERE YOĞUN TALEP VAR. TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR DESEK YERİDİR."

Özellikle yaz ve okul tatil dönemlerinde büyük bir hareketlilik beklediklerini söyleyen Çakır, hattın uzun yıllar sonra yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

3500 KM YOL YAPMAKTANSA 12 SAAT YOLCULUK

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Soçi'de yaşayan Trabzonlu Aidin Köksal, seferlerin başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Köksal, daha önce Gürcistan üzerinden araçla veya uçakla yolculuk yaptıklarını hatırlatarak, "3 bin 500 kilometre yol yapmaktansa 12 saat yolu gidip gelmek mükemmel" ifadeleriyle sevincini dile getirdi.

 

