14 yıl önce boşanmıştı: Kapısına dayanan eski kocasını öldürdü

Sancaktepe'de 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Nuray Kalıncı ile 14 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşi 47 yaşındaki Hakan Büyükata arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Büyükata tarafından darbedilen Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'ya ateş etti. Büyükata vurulduktan sonra yere yığılırken, Kalıncı komşularına giderek olayı anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Büyükata'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Büyükata'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

ŞİDDET İDDİASINA SORUŞTURMA

Olayın ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Nuray Kalıncı'nın ilk ifadesinde, eski eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediği belirtildi. Çevrede yapılan araştırmalarda komşuların da cinayet günü daireden bağrışma ve kavga sesleri duydukları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.