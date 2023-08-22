  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması: Kabul edilemez

Türkiye’nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz kesfi: 3 yıldır böyle hareket etti! Her yerden petrol fışkırıyor!

Türk şirketini güneş enerjisi santrali için seçtiler: Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı!

Siyasi partilere kritik FETÖ uyarısı

Türkiye'nin başarısı dünya basınında

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Ünlü isim İslam Memiş'ten Araç sahipleri için uyarı: Arabamı satıp 1+1 konut aldım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı | Tüm okullara gönderildi

FETÖ ayrıntısı tepki çekmişti! Galatasaray, Beşiktaş'a savaş açtı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutlar yükseliyor

Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor
Yerel 14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı
Yerel

14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 06:57:00 -
14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

Konya’da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak, “Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana” diye cevap verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.’nın (66) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A’yı bıçaklayarak evden kaçtı.

Yaralanan yaşlı adamın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdris A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık raporu alınmak üzere Konya Numune Hastanesine getirilen H.A., kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak “Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana” diye cevap verdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin “isteyerek yapmadım, farkında değildim” dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!
İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!

Yerel

İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!

İzmir’de vahşet! Minibüsten indirdikleri genci bıçaklayarak öldürdüler!
İzmir’de vahşet! Minibüsten indirdikleri genci bıçaklayarak öldürdüler!

Yerel

İzmir’de vahşet! Minibüsten indirdikleri genci bıçaklayarak öldürdüler!

'Bıçak parası' alan doktorla ilgili yeni görüntüler!
'Bıçak parası' alan doktorla ilgili yeni görüntüler!

Gündem

'Bıçak parası' alan doktorla ilgili yeni görüntüler!

Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı
Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Yerel

Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23