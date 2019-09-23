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14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Denizli'de depoya malzeme indirmek için bindiği yük asansörüyle duvar arasına sıkışan 14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir pastanenin yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki bir pastanede çalışan 14 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, depoya malzeme indirmek için bindiği yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden pastane personeli asansörü durdurdu.

Hastanedeki müdahaleler yetersiz kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kayacan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayacan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
  1. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi
  2. pastane
  3. Davut Ulaş Kayacan
  4. 112 Acil Servis
  5. itfaiye ekipleri
  6. Denizli Devlet Hastanesi

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