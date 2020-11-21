14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracı olan 5 kişiye gözaltı
Diyarbakır’da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu, terör örgütü PKK/KCK’ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesi için önemli bilgiler verdi.
Örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda dün bazı adreslere yapılan operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı.