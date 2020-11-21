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Aktüel 14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracı olan 5 kişiye gözaltı
Aktüel

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracı olan 5 kişiye gözaltı

Diyarbakır’da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu, terör örgütü PKK/KCK’ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesi için önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:25:00 -
14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracı olan 5 kişiye gözaltı

Örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda dün bazı adreslere yapılan operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı.

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