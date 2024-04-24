14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

“Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tema”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları” ile “DenizBank Çalışanları” olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmanın “Tema” kategorisinin bu yılki konusu, “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Başvuruların alınmaya başladığı yarışmanın Seçici Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, aynı bankanın Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç bulunuyor. Sonuçların 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında bildirileceği yarışmada, 14 daldaki ödüller törenle eser sahiplerine verilecek. Yarışmada bazı eserlerin yer aldığı sergi de açılacak. Yarışmayla ilgili şartlara “https://www.tarimorman.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatın her alanıyla iç içe olan tarım ve ormanın, sanattan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizerek, söz konusu yarışmayı, Anadolu’da tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini kaydetti. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmanın toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynakların önemi konusunda duyarlılığı artırdığını belirten Yumaklı, “Uluslararası hale getirdiğimiz yarışmamıza, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtan tüm fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.