14 santimetreden küçük muzlar o ülkeye giremeyecek

Rusya’dan küresel meyve ticaretini yakından ilgilendiren dikkat çekici bir adım geldi. Ülke, tarihinde ilk kez muz ithalatına yönelik resmi bir kalite standardı oluşturdu. “GOST” olarak adlandırılan yeni düzenleme, mart ayından itibaren yürürlüğe girecek ve ülkeye girecek muzlar sıkı denetimden geçirilecek.

Yeni standart, muzların yalnızca boyutunu değil; rengini, kokusunu ve fiziksel özelliklerini de kapsıyor. Böylece ithal edilen muzların tüketiciye ulaşmadan önce belirli kalite kriterlerini karşılaması zorunlu hale gelecek.

Sarı muzlara yasak, yeşil şartı getirildi

Rusya Standardizasyon Kurumu tarafından onaylanan düzenlemenin en çarpıcı maddesi renk kriteri oldu. Buna göre Rusya’ya ithal edilecek muzların yeşil veya açık yeşil olması zorunlu tutuldu. Sarı muzların ithalatına ise izin verilmeyecek.

Bu uygulamayla muzların tüketim olgunluğuna Rusya’daki özel depolarda ulaşması hedefleniyor. Yetkililer, olgunlaşma sürecinin ülke içinde kontrol edilmesini kalite ve raf ömrü açısından kritik görüyor.

14 santimetre altına geçit yok

Yeni GOST standardı, ithal edilecek taze muzlar için net fiziksel şartlar belirledi. Buna göre:

Her bir muzun uzunluğu en az 14 santimetre olacak.

Bir demette en az üç adet meyve bulunacak.

Demet içinde sapı yeşil kalmak şartıyla yalnızca bir adet ezilmiş meyveye izin verilecek.

Kaliteli bir ithal muz, hafif salatalık kokusuna sahip olacak ve kesildiğinde sütlü özsu çıkaracak.

Yetkililer, kabul edilen standardın şimdilik “gönüllü nitelikte” olduğunu ve yol gösterici bir çerçeve sunduğunu vurguladı. Ancak Rus mevzuatına göre ticari sözleşmelerde ya da teknik düzenlemelerde bu standarda atıf yapılması halinde kriterlere uyum zorunlu hale gelecek.

Uzmanlara göre bu adım, hem ithalatçı firmaları hem de muz ihracatı yapan ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin küresel muz ticaretinde fiyat ve kalite dengesi üzerinde etkili olması bekleniyor.