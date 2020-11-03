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Gündem 14 saat boyunca ölen torununun elini bırakmadı
Gündem

14 saat boyunca ölen torununun elini bırakmadı

Mersin'den İzmir’e yardım için giden ve depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 14 saat sonra Emine Eren’i (62) sağ kurtaran, eşi Ünal Eren ile torunu Çınar’ın (10) cansız bedenine ulaşan ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Ercan Temel, Emine Eren’in enkaz altındaki 14 saat boyunca ölen torunu Çınar’ın elini tuttuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:09:00 -
14 saat boyunca ölen torununun elini bırakmadı

Temel, "Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar’ı ve dedesini enkazdan hayatlarını kaybetmiş olarak çıkarmak bizleri çok üzdü" dedi.

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