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14. RUNATOLIA spor festivali sona erdi

49 ülkeden 10 bin kişinin katıldığı ve aralarında profesyonel sporcularında yer aldığı RUNATOLIA spor festivali sona erdi.

03 Mart 2019 Pazar 16:32
14. RUNATOLIA spor festivali sona erdi

49 ülkeden 10 bin kişinin katıldığı ve aralarında profesyonel sporcularında yer aldığı RUNATOLIA spor festivali sona erdi. Festivalin ardından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Seneye tekrar buluşacağız” dedi.


Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren RUNATOLIA spor festivali kapsamında, Minik Adımlar, Halk Koşusu ve Yüksek Topuklar yarışı yapıldı. Bugün ise Antalya Kültür Parkı önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 10, 21 ve 42 kilometrelik maratonda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Vali Karaloğlu ailesiyle destek verdi


Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ailece katılarak destek verdiği yarışların start alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Sahil Güvenlik Komutanı Sezai Öztürk start ve finiş alanına gelerek destek verdi.



Dereceye girenler


İlk start 10 kilometre yarışı için verildi. Katılımın yüksek olduğu mücadele sonunda dereceye girenler belli oldu. İlk üçe şu koşucular şöyle:


Kadınlar: Takyana Neroznak, Nursel Karataş, Natalia Gyurten


Erkekler: Hasan Karataş, Andrii Gyurten



21 kilometrelik Runatolia Yarı Maratonu


Kadınlar: Marion Sarasa, Sneijders Maria Elis, Mediha Özdil


Erkekler: Cathryn Hoart, Jeannine Draszcz, İsmigül Yıldız



21 kilometrelik genel klasman


Kadınlar: Ceren Yılmaz, Rumeysa Coşkun, Svetlana Şepeliova


Erkekler: Fetene Alemo Regasa, Liviu Croitoru, Andrei Loiko


Maraton genel klasman:


Kadınlar: Elena Nurgalieva, Olesya Nurgalieva, Mariyam Abdul Kareem


Erkekler: Murat Kurtak, Murat Kaya, Jaco Smith



Türel: “Seneye tekrar buluşacağız”


Yarışlara her yıl olduğu gibi büyük destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Marka kentimiz spor organizasyonlarında da bir numaraya yükseldi diyebiliriz. Geçen hafta Tour Of Antalya’yı ve Grand Fondo’yu gerçekleştirdik. 21 ülkeden 28 takım iştirak etmiş ve Avrupa’da büyük yankı uyandırıp övgü almıştı. Şimdi 10 binlerce insanımız, Türkiye’nin dört bir tarafından buraya gelerek yarıştılar. Ayrıca 49 ülkenin sporcuları da bu güzide yarışa iştirak etiler. Emekleyen çocuklarımızın yarışları, yüksek topuk koşusu, RUNATOLIA’ya renk katan etkinliklerdi. Katılanlara, dereceye giren ya da giremeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ve ekibi de yıllardır büyük iş başarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Seneye tekrar buluşacağız” diye konuştu.


RUNATOLIA’yı marka haline getiren TURSET Organizasyonun Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ise, “Gece yağan yağmur korkutmuştu. Ama sabah tamda koşucuların istediği bir havada cereyan etti yarışlar ve herkes büyük bir keyif aldı. Bir RUNATOLIA’ya yüzümüzün akıyla daha geride bıraktık. Herkese destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:32
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