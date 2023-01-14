14 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَاِذَا جَٓاءَتِ الطَّٓامَّةُ الْكُبْرٰىؗ



يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰىۙ



وَبُرِّزَتِ الْجَحٖيمُ لِمَنْ يَرٰى



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde;"



"O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak;"



"Ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir."

(Naziât Suresi, 34-35-36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Arap dilinde “dayanılamayacak kadar ağır ve başka musibetleri bastıracak ölçüde büyük musibet” anlamına gelen tâmme kelimesi burada kıyameti ifade eder. Kıyametin dehşeti insanlara diğer sıkıntıları unutturacak kadar ağır olduğu için ona bu isim verilmiştir (Şevkânî, V, 439).

O gün insanlara dünyada yaptıkları iyilikler de kötülükler de gösterilir; o zaman yapıp da unuttuklarını hatırlar ve itiraf ederler.

“Cehennem” diye çevirdiğimiz cahîm kelimesi sözlükte “derin çukurda yakılmış büyük ateş” anlamına gelir.

(İbn Âşûr, XXX, 91).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



عَنْ ابن عَباسٍ رضي اللَّه عَنْهُمَا أنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : مرَّ بِقَبريْنِ فقال : «إنَّهُمَا يُعَذَّبان ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ ، بَلى إنَّهُ كَبيرٌ : أمَّا أحَدُهمَا ، فَكَانَ يمشِي بالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخرُ فَكَانَ لا يسْتَتِرُ مِنْ بولِه » . متفقٌ عليه ، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري .

قالَ العُلَماءُ : معْنَى: «وما يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ» أيْ كبير في زَعْمِهما وقيلَ: كَبِيرٌ تَرْكُهُ عَلَيهما

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki mezar hakkında şöyle buyurdu:

- "Bu ikisi, kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azâb görüyorlar. Evet, aslında (günahları) büyüktür. Biri koğuculuk yapardı. Diğeri ise, idrarından sakınmaz, iyice temizlenmezdi."

Kaynak: Buhârî, Vudû 55, 56, Cenâiz 82, Edeb 49. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret





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