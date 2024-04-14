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İSLAM 14 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 05:43:00 -
14 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (14 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَؕ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Namazı kılın, zekâtı verin.
 Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz.
 Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür."

(Bakara Suresi -110)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bir önceki âyette verilen mesajdan sonra burada müslümanlara, kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da arttırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine, müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekâtlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükâfatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte; her şeyi gören ve bilen Allah’ın, yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır (hayır kavramı hakkında genişbilgi için bk. Bakara 2/215).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 187-188

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!."

Kaynak: Müslim, Ṣıyam, 204; İbni Mace, Sıyam: 33


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